La paura di Eva Mendes di non riuscire a rompere gli schemi generazionali accomuna tutti noi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Evaha scelto di lasciare il cinema da quando è diventata madre di Esmeralda Amada e Amada Lee, avute con il marito Ryan Gosling, che oggi hanno 10 e 8 anni; recentemente l’attrice, in una conversazione nel podcast Parenting & You con la dottoressa Shefali, ha parlato di uno per gli aspetti per lei più difficili della genitorialità, ovveroa controllarsi per non alzare la voce, ammettendo che non urlare sia una delle cose più difficili. La riflessione disi è poi allargata ai diversi stili genitoriali e ai metodi educativi che, nel tempo, sono cambiati: “Mia madre era sicuramente amorevole e straordinaria, ma in parte noi crescevamo con la. Spero di non guardarmi indietro tra 20 anni e dire, ‘Oh, cavolo. L’ho fatto anch’io.’ Perché non voglio davvero farle crescere con la”.