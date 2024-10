La fortuna bacia anche Monteforte | vincita da 40 00000

Anteprima24.it - La fortuna bacia anche Monteforte: vincita da 40.000,00

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora unaimportante alla Ricevitoria Limone diIrpino. Un 2024 davveroto: realizzati giovedì sera al SuperEnalotto, un 4Star e due 3Star per unatotale di circa 40.000,00, (2224,00 per ognuno dei soci) , con il sistema da 5,00 a quota denominato FullIbanAv elaborato dal Titolare Luigi e dal suo amico Mario in collaborazione con la Bacheca dei sistemi Sisal. L’augurio di Luigi e della moglie Rossella è che, in futuro, alla Ricevitoria Limone “con uno di questi piccoli sistemi si possa festeggiare una SuperMilionaria da dividere tra tante famiglie e donare un po’ di serenità economica”. Questa la combinazione vincente 2-23-24-42-46-88 Numero jolly 61 Numero super star 27 L'articolo Lada 40.000,00 proviene da Anteprima24.it.