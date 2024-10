Bubinoblog - LA CORRIDA CAMBIA GIORNO: STOP AL LUNEDÌ! ECCO QUANDO PARTE LO SHOW DI AMADEUS

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Latorna in tv dopo un’assenza di oltre quattro anni. Nientesera come annunciato in pompa magna dada Fazio: un azzardo eccessivo? Lo storico talentnato in radio con Corrado, che poi lo portò in televisione su Canale 5, riprende a scovare i dilettanti allo sbaraglio a partire da mercoledì 6 novembre. Lo anticipa Tv Sorrisi e Canzoni. Si andrà avanti fino a Natale in una serata tranquilla con Rai1 innocua con i film e Canale 5 idem visto il deludente riscontro di Io Canto Generation.alsera contro le fiction dell’ammiraglia Rai e il Grande Fratello. Del resto, con i dati quasi disastrosi di Chissà chi è, se andrà male anche Lasi mette male. L'articolo LAALLODIproviene da BUBINO.