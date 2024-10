It.insideover.com - La Cop29 dell’Azerbaijan: si parlerà di tutto, ma non del clima?

Leggi tutta la notizia su It.insideover.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Manca quasi un mese all’inizio delladi Baku, capitale, ma la sensazione è che di, potenzialmente, sifuorché dinella conferenza annuale delle Nazioni Unite sul tema che dopo le tappe in Egitto (2022) e negli Emirati Arabi (2023) tocca quest’anno la repubblica ex sovietica. Le Ong come Human Rights La: sidi, ma non del? InsideOver.