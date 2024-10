La chiamata dei carabinieri, il braccialetto elettronico che non si attiva, gli spari. Così Mario Furio ha aperto il fuoco contro la moglie Celeste Palmieri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Celeste Palmieri, 56 anni è in condizioni disperate all’ospedale Masselli Mascia, dopo esser stata ferita a colpi di arma da fuoco dal marito Mario Furio, 59 anni, agente della penitenziaria in pensione, a San Severo (Foggia), nel parcheggio di un supermercato. Il 59enne, dopo averle sparato alla testa, si è tolto la vita con la stessa arma. Furio aveva ancora il braccialetto elettronico quando ha aperto il fuoco, era stato più volte denunciato dalla moglie e, nei suoi confronti, era stato emesso un divieto di avvicinamento. Il braccialetto elettronico che non si è attivato, la chiamata ai carabinieri, l’arrivo della pattuglia: cosa è successo Celeste era stata contattata dai carabinieri per l’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico dell’uomo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024), 56 anni è in condizioni disperate all’ospedale Masselli Mascia, dopo esser stata ferita a colpi di arma dadal marito, 59 anni, agente della penitenziaria in pensione, a San Severo (Foggia), nel parcheggio di un supermercato. Il 59enne, dopo averle sparato alla testa, si è tolto la vita con la stessa arma.aveva ancora ilquando hail, era stato più volte denunciato dallae, nei suoi confronti, era stato emesso un divieto di avvicinamento. Ilche non si èto, laai, l’arrivo della pattuglia: cosa è successoera stata contattata daiper l’zione dell’allarme deldell’uomo.

