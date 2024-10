Firenzetoday.it - Jeremy & The Idols live!!

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) BOOKSTAGE: Libreria, BarMusicDalle 10pmmusic con; the!? 18 Ottobre 2024? Ore: 10:00 PM? Location: Bookstage - Libreria BarPerformance Via Fiesolana 8 50122 Firenze FI Italia Florence? Chiude alle 12 AM? ENTRATA LIBERA? Let the magic of rock