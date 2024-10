Iranspirito resistenza sarà rinforzato da martirio Sinwar

Iran,spirito resistenza sarà rinforzato da martirio Sinwar (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo "spirito della resistenza sarà rinforzato" dopo il "martirio" del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo afferma la missione permanente dell'Iran alle Nazioni Unite in un post su X. "sarà un modello per i giovani e i bambini che seguiranno la sua strada per la liberazione della Palestina - si legge -. Finché esisteranno occupazione e aggressione, la resistenza durerà, perché il martire rimane vivo e diventa fonte di ispirazione". Quotidiano.net - Iran,spirito resistenza sarà rinforzato da martirio Sinwar Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo "spirito della" dopo il "" del leader di Hamas Yahya. Lo afferma la missione permanente dell'Iran alle Nazioni Unite in un post su X. "un modello per i giovani e i bambini che seguiranno la sua strada per la liberazione della Palestina - si legge -. Finché esisteranno occupazione e aggressione, ladurerà, perché il martire rimane vivo e diventa fonte di ispirazione".

