Spazionapoli.it - Infortunio Meret, stilato il percorso di rientro: ecco quando lo vedremo in campo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Alexvuole tornare inil prima possibile, Antonio Conte ha bisogno di lui: c’è un piano per ildel portiere azzurro. Il Napoli si è affidato ad Elia Caprile nelle ultime settimane, ottenendo dei risultati decisamente soddisfacenti. Al tempo stesso, però, Antonio Conte sta aspettando il ritorno di Alexe lo staff medico del club azzurro sta lavorando proprio per renderlo disponibile il prima possibile. Senza fretta, senza rischiare, il Napoli non vuola assolutamente forzare la mano, anche perchè Caprile ha dimostrato di essere un portiere sul quale poter fare affidamento. Al tempo stesso, però, in casa Napoli c’è bisogno di ritrovare il portiere titolare, quello che ha difeso i pali azzurri negli ultimi anni, prendendosi tante critiche ma riuscendo sempre a superarle e confermandosi come un punto fermo di questa squadra, al netto di tutto.