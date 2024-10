Inchiesta ultrà, Anghinelli: “Non ho mai guadagnato con la Curva, non ero un capo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Andrea Beretta faceva il parcheggiatore di macchine quando aveva 20 anni, poi si è ritrovato a fare il capo della Curva. È fuori di testa. Secondo me si pentirà". Lo ha detto Enzo Anghinelli, ultrà milanista, in passato coinvolto in fatti di droga, nel corso di un colloquio con Klaus Davi che lo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Andrea Beretta faceva il parcheggiatore di macchine quando aveva 20 anni, poi si è ritrovato a fare ildella. È fuori di testa. Secondo me si pentirà". Lo ha detto Enzomilanista, in passato coinvolto in fatti di droga, nel corso di un colloquio con Klaus Davi che lo

"Sei un morto che cammina" : l'ultimo sfregio a Enzo Anghinelli fuori dal bar degli ultras del Milan - . Cinque parole sussurrate a bassa voce. Una minaccia di vendetta, una promessa di morte. A uno che alla morte ha riso in faccia già due volte: la prima nel 1998 - quando gli spararono addosso tre colpi di pistola senza ucciderlo -, la seconda il 12 aprile del 2019, quando i colpi di pistola erano. (Milanotoday.it)