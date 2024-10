Trevisotoday.it - Inaugurazione Decouture, nuovo centro cinofilo innovativo

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 27 Ottobre apriremo la terza nuova sede a Olmi di San Biagio di Callalta : sarà un, il primo in Veneto dedicato agli amici a 4 zampe con asilo, toelettatura, piscina al coperto riscaldata, e non solo! Il tutto in una struttura di 800mq in bio edilizia.Ci sarà anche