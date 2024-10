Cataniatoday.it - In via Naumachia una discarica a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Scrivo per segnalare la situazione di degrado (come si può notare dalle immagini). Ci troviamo in via, incrocio con via Santa Maria Dell’Aiuto: da giorni la spazzatura continua a essere accatastata dalle persone senza aver nessun minimo di dignità o senso civico. Tutto ciò comporta