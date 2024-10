In Spagna come in Italia Francia e Regno Unito | stop al cellulare in classe deroghe solo in casi eccezionali PC e tablet sotto la supervisione dei docenti

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L'uso degli smartphone nelle scuole è sempre più oggetto di dibattito a livello europeo. Dopo l', anche laha deciso di adottare una linea rigorosa in materia, vietando l'utilizzo dei cellulari in, anche per finalità didattiche, a meno che non si dimostri la loro assoluta indispensabilità. L'articolo Ininalinin. PC eladei