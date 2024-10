In corso lo sciopero nel tpl, stop di 24 ore dei Cobas (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' in corso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato dai Cobas. Lo stop durerà l'intera giornata, con disagi amplificati a Roma, dove si somma ai blocchi stradali nel centro storico dovuti alla manifestazione di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per il settore auto. Quotidiano.net - In corso lo sciopero nel tpl, stop di 24 ore dei Cobas Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' inlonazionale del trasporto pubblico locale proclamato dai. Lodurerà l'intera giornata, con disagi amplificati a Roma, dove si somma ai blocchi stradali nel centro storico dovuti alla manifestazione di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per il settore auto.

