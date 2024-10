Milleunadonna.it - Il tumore alle ovaie a breve farà meno paura: da Oxford arriva un'importante scoperta

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) OvarianVax, il primo vaccino al mondo progettato per prevenire questa forma letale di, è in fase di sviluppo presso l'Università di. Stiamo parlando delovarico, uno dei più aggressivi (ogni anno, migliaia di donne nel mondo ricevono una diagnosi di cancro ovarico in uno stadio avanzato, e il tasso di sopra