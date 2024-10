Il tribunale di Roma smonta l’accordo Italia-Albania: non convalida il trattenimento dei 12 migranti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un duro colpo per il protocollo Italia-Albania voluto da Giorgia Meloni. Il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei 12 migranti presenti nel centro di Gjader. I richiedenti asilo dovranno tornare in Italia. Fanpage.it - Il tribunale di Roma smonta l’accordo Italia-Albania: non convalida il trattenimento dei 12 migranti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un duro colpo per il protocollovoluto da Giorgia Meloni. Ildinon hato ildei 12presenti nel centro di Gjader. I richiedenti asilo dovranno tornare in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Migranti - tribunale Roma non convalida trasferimento in Cpr in Albania - La sezione immigrazione del tribunale civile di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso per i 16 migranti trasportati nel cpr di Gjader in Albania. I 16 erano stati trasportati in Albania al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana. (Lapresse.it)

Migranti : tribunale Roma non convalida trasferimento in cpr in Albania - Roma 18 ott. (LaPresse) – La sezione immigrazione del tribunale civile di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso per i 16 migranti trasportati nel cpr di Gjader in Albania. I 16 erano stati trasportati in Albania al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana. (Lapresse.it)

Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania - I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, con il provvedimento, hanno anche disposto, a quanto si apprende, che devono essere riaccompagnati in Italia. Non sono stati convalidati i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma il 17 ottobre, che riguardano i migranti che si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. (Iltempo.it)