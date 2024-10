Linkiesta.it - Il silfio, l’erba aromatica perduta

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ma bella più di tutteche non c’è (più). Apicio, cuoco, gastronomo e scrittore, nonché principale fonte sulla cucina dell’antica Roma, nei suoi celebri trattati cita tantissime ricette dove compare il, ma usarlo oggi per aromatizzare un piatto è impossibile, perché è estinto. E, per una volta, l’attuale cambiamento climatico non ne ha responsabilità, perché non è un evento recente. Anzi, è la prima specie vegetale della cui estinzione si ha documentazione scritta. Per secoli, però, dominò i mercati, e i commerci. Tale era l’importanza di questa pianta, simile a un finocchio gigante, che la sua immagine era impressa sul retro delle monete coniate nella colonia greca di Cirene dalla fine del sesto secolo a.C.