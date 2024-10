Ilfoglio.it - Il silenzio di Guterres sull’uccisione di Sinwar

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Hani Zoroub ieri su Facebook ha detto di stare bene e di trovarsi in Egitto. L’uomo in Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti