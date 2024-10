Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Iervolino si rivede dopo 7 mesi: "Tutti uniti per la Salernitana»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Il passato è passato:abbiamo sbagliato qualcosa einsieme possiamo riprenderci quel che abbiamo perso, non solo necessariamente una categoria ma armonia, affetto, simbiosi tra società, squadra e supporter che soltanto Salerno sa trasformare in magia. Il resto verrà da sé". Danilo, proprietario della, l’altra mattina ha incontrato la squadra granata al centro sportivo Mary Rosy. L’imprenditore (che ad inizio stagione ha rassegnato le dimissioni da presidente anche per le frizioni avute con la piazza) è tornatonel quartier generale granata dove ha avuto anche un breve confronto con una delegazione di tifosi per provare ad appianare le incomprensioni. Con lui c’era il managment societario al gran completo: dal presidente Roberto Busso al vice Gianni Petrucci, all’ad Maurizio Milan.