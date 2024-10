Il Progetto Itaca compie 10 anni | al Pio Monte della Misericordia incontro dedicato alla salute mentale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un convento quieto e funzionale racchiude un soleggiato cortile ed una allegra cucina solidale: è un luogo che ispira forza e calma al tempo stesso. E’ anche un indirizzo, unico in Campania, che medica con un fascio di energie del fare e la forza dell’empatia. Ubicato nel quartiere Chiaia, è la casa di. Ospita un miracolo che non ha equivalenti nell’assistenza pubblica o privata italiana: il Clubdove dal lunedì al giovedì fino alle 17, i suoi “membri” si incontrano, vivono, pranzano e si sperimentano in laboratori e formazione a tutto tondo. Dalle arti al linguaggio, dall’artigianato artisticopoesia fino all’avvicinamento al mondo del lavoro e a piani di formazione specifica. In comune, una tessera molto speciale: l’aver riconosciuto di soffrire di un disturboe la volontà di volerlo affrontare per ritornarevita piena.