Lanazione.it - Il premio “My Top” apre la stagione. E Liborio lancia il primo acuto

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tanto tuonò che alla fine non piovve. Malgrado gli apocalittici segnali del meteo ilconvegno di corse al galoppo a San Rossore è passato fra uno schizzo e l’altro senza disturbare più del tollerabile. L’impressione generale offerta dall’ippodromo nella giornata inaugurale è stata molto english, con i colori sfumati fra la bruma di un pomeriggio bigio e il verde meraviglioso della pista. Al centro del convegno era il“My Top” sulla distanza dei 1200 meri. Tutti gli undici cavalli al via avevano la loro partita di chances anche se, come favoriti, la punta aveva eletto Cochise Kid, ma il cavallo montato da Sara Del Fabbro nulla ha potuto contro il rinnovato fervore diche, come avevamo previsto, ha ritrovato sul gradito tracciato degli Escoli l’antico vigore vincendo con largo margine nelle mani di Dario Di Tocco; ha completato la trio Falconetta.