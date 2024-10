Il gas chiude in ribasso a 392 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Il gas chiude in ribasso a 39,2 euro al MWh al Ttf di Amsterdam (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha chiuso in ribasso il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre hanno ceduto l'1,12% a 39,2 euro al MWh. Quotidiano.net - Il gas chiude in ribasso a 39,2 euro al MWh al Ttf di Amsterdam Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha chiuso inil gas naturale sulla piazza Ttf di. I contratti future sul mese di novembre hanno ceduto l'1,12% a 39,2al MWh.

Gme - prezzo gas in Italia in ribasso a 41 - 18 euro al MWh - L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. (Quotidiano.net)