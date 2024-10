Il Forlì all'esame Cittadella Vis Modena, mister Miramari: "Sarà una gara difficile" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue il cammino del Forlì Calcio che dopo il successo ottenuto al "Morgagni" contro il Fiorenzuola e che gli ha permesso di issarsi al secondo posto solitario in classifica a quota 13 punti, salirà sabato (ore 15) nell'anticipo della settima giornata del campionato Nazionale Dilettanti girone Europa.today.it - Il Forlì all'esame Cittadella Vis Modena, mister Miramari: "Sarà una gara difficile" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue il cammino delCalcio che dopo il successo ottenuto al "Morgagni" contro il Fiorenzuola e che gli ha permesso di issarsi al secondo posto solitario in classifica a quota 13 punti, salirà sabato (ore 15) nell'anticipo della settima giornata del campionato Nazionale Dilettanti girone

Hazel Riley - in tour per il nuovo romanzo "Game of Chaos" - alla libreria Ubik di Forlì - Continua il successo della saga romantasy che ha conquistato i lettori: la giovane autrice Hazel Riley, di origine sarda, arriva alla libreria Ubik di Forlì per presentare il suo nuovo attesissimo libro "Game of Chaos", terzo capitolo della serie che ha per protagonisti i fratelli Lively, i più... (Forlitoday.it)

Ultimo concerto della rassegna Organi Callido a Forlì - Domenica 20 ottobre, alle ore 18, nella Chiesa di San Giuseppe in via Albicini, tornerà a suonare l’organo costruito da Gaetano Callido per l’Oratorio dei Falegnami nel 1779. . Restaurato nel 1975 dalla ditta Paccagnella di Padova ed utilizzato regolarmente per le prove del coro città di Forlì, lo. (Forlitoday.it)

Emergenza abitativa - Forlì Città Aperta attacca : "Il Comune la ignora. Sottratto un alloggio per ospitare la Polizia Locale" - "Per l’ennesima volta la giunta forlivese decide di ignorare completamente la crisi abitativa in cui versa la città per assecondare i pruriti securitari di una parte della maggioranza. . . . Non riusciamo a commentare in altro modo l’ennesima decisione di sottrarre appartamenti alla crisi abitativa per. (Forlitoday.it)