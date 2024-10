Il 20 ottobre 'Giornata mondiale dell’osteoporosi' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Numero verde e visite gratuite ma anche partnership con Mamog e Ffn Italia Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello sch Ilgiornaleditalia.it - Il 20 ottobre 'Giornata mondiale dell’osteoporosi' Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Numero verde e visite gratuite ma anche partnership con Mamog e Ffn Italia Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - In occasione della, che si celebra il 20sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello sch

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 20 ottobre ‘Giornata mondiale dell’osteoporosi’ - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Il 20 ottobre ‘Giornata mondiale dell’osteoporosi’ - L’osteoporosi – ricorda una nota – è una patologia che […]. (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. (Periodicodaily.com)

18 ottobre - Giornata Internazionale della Cravatta : Storia - Significato e Celebrazioni. - Ogni anno, il 18 ottobre, il mondo si ferma per rendere omaggio a questo simbolo di eleganza e stile maschile. . it. ] <p>The post 18 ottobre, Giornata Internazionale della Cravatta: Storia, Significato e Celebrazioni. La cravatta, un accessorio che ha attraversato secoli di moda e cultura, ha finalmente ottenuto il suo giorno di celebrazione. (Mondouomo.it)