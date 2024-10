Il 20 ottobre ‘Giornata mondiale dell’osteoporosi’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L’osteoporosi – ricorda una nota – è una patologia che L'articolo Il 20 ottobre ‘Giornata mondiale dell’osteoporosi’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione della Giornatadell’osteoporosi, che si celebra il 20sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L’osteoporosi – ricorda una nota – è una patologia che L'articolo Il 20proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Il 20 ottobre 'Giornata mondiale dell'osteoporosi' - L'obiettivo comune è di fornire informazioni circa questa patologia che causa fratture spontanee durante l'ultimo trimestre di gravidanza e nel puerperio. L'iniziativa ha il supporto incondizionato di Ibsa Farmaceutici Italia come main sponsor, e di Gedeon Richter, Organon, Accord Healthcare Italia, Ucb e Theramex come silver sponsor. (Liberoquotidiano.it)