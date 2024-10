Romatoday.it - Ida Nielsen in concerto al CrossRoads Live Club

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la prima volta a Roma, arriva la splendida Idainsieme alla sua band Funkbots.“Her name is Ida and she´ll eat a bass”. A pronunciare queste parole nientemeno che Prince.Idainfatti è una bassista scoperta da Prince nel 2010. Da quel momento per la musicista la vita ha