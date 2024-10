Lanazione.it - I Punkcake fanno ancora centro. La band valdarnese prosegue l’avventura a X Factor.

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Continua l'avventura su Xdei. Ladel Valdarno è tornata in scena sui canali Sky questa sera euna volta ha fatto, accedendo ai Live e quindi alle finali del Talent. Nella puntata di stasera ogni giudice era stato invitato a portare con sé, in ritiro, i quattro artisti selezionati da ciascuno. Di questi, però, solo tre avrebbero avuto la possibilità di accedere alla fase finale. Isono stati selezionati per primi da Manuel Agnelli e accedono quindi alla fase successiva. Si sono esibiti con il brano"I'm Scum" degli Idles. I giovani valdarnesi Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni torneranno ad esibirsi su Xanche nella prossima puntata. Puntata che sarà decisiva, con i Live a partire dal 24 ottobre. E questa volta la trasmissione sarà in diretta.