I migranti portati in Albania tornino in Italia il Tribunale non convalida i trattenimenti

Roma, 18 ottobre 2024 – I migranti trasferiti nei centri per il rimpatrio in Albania devono tornare in Italia. Lo hanno stabilito i giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. Il motivo? Riportarli nei paesi d'origine non è per loro sicuro. Non sono stati infatti convalidati i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma il 17 ottobre, che riguardano i migranti che si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio in Albania. I giudici del sezione immigrazione del Tribunale di Roma con il provvedimento hanno anche disposto, a quanto si apprende, che devono essere riaccompagnati in Italia. "I due Paesi da cui provengono i migranti, Bangladesh ed Egitto, non sono sicuri, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia".

Il tribunale di Roma annulla i trattenimenti dei migranti in Albania - obbligo di rimpatrio in Italia - Secondo i legali, la decisione del tribunale ribadisce il principio secondo cui la mancanza di garanzia di un trattamento sicuro in un Paese terzo comporta l’impossibilità di effettuare un trattenimento legittimo. Facebook WhatsApp Twitter La questione dei migranti e dei loro diritti torna al centro del dibattito legale in Italia, con il tribunale di Roma che ha recentemente annullato i ... (Gaeta.it)

Migranti nei centri in Albania : il tribunale non ha convalidato - arriveranno in Italia - Centri di rimpatrio migranti in Albania, c’è una notizia sul versante giudiziario che cambia le carte in tavola della manovra del governo: la sezione immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del centro di Gjader. . Il provvedimento era stato adottato per i dodici cittadini stranieri dalla questura di Roma […] The post Migranti nei centri in ... (Lidentita.it)

Da Lampedusa in Albania : il tribunale boccia il trattenimento dei primi 12 migranti - Non sono stati convalidati i trattenimenti, emessi ieri dalla questura di Roma, che riguardano i 12 migranti che si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio in Albania. I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma con il provvedimento hanno anche disposto, a... (Agrigentonotizie.it)