Hezbollah dice che intensificherà la guerra con Israele dopo l’uccisione di Yahya Sinwar (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato venerdì di essere entrato in una nuova e più aggressiva della sua guerra contro Israele dopo l’uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, morto mercoledì. Si potrebbe pensare che la scomparsa dell’uomo che ha pianificato un attacco in cui sono morte milleduecento persone in Israele e sono stati catturati più di duecentocinquanta ostaggi avrebbe contribuito a far progredire i lavori, ormai in stallo, per porre fine alla guerra. Ma nella regione si levano voci diverse, di ben altro tono. «Oggi abbiamo regolato i conti. Oggi il male ha ricevuto un colpo ma il nostro compito non è ancora stato completato», ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video registrata dopo la conferma della morte avvenuta giovedì. «Alle care famiglie degli ostaggi, dico: questo è un momento importante nella guerra. Linkiesta.it - Hezbollah dice che intensificherà la guerra con Israele dopo l’uccisione di Yahya Sinwar Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gruppo libaneseha dichiarato venerdì di essere entrato in una nuova e più aggressiva della suacontrodel leader di Hamas,, morto mercoledì. Si potrebbe pensare che la scomparsa dell’uomo che ha pianificato un attacco in cui sono morte milleduecento persone ine sono stati catturati più di duecentocinquanta ostaggi avrebbe contribuito a far progredire i lavori, ormai in stallo, per porre fine alla. Ma nella regione si levano voci diverse, di ben altro tono. «Oggi abbiamo regolato i conti. Oggi il male ha ricevuto un colpo ma il nostro compito non è ancora stato completato», ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video registratala conferma della morte avvenuta giovedì. «Alle care famiglie degli ostaggi, dico: questo è un momento importante nella

