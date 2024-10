Ilfattoquotidiano.it - Harry Styles piange la morte di Liam Payne: “Mi mancherà, è stato un onore stargli accanto”. Gli ex One Direction insieme: “Abbiamo perso un fratello”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In serata piano piano tutti gli ex componenti dei Onehanno comunicato attraverso i social il dolore per ladi, che hala vita buttandosi dal terzo piano del suo hotel a Buenos Aires. Prima èdiramato un comunicato congiunto firmato da Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e: “Siamo completamente devastati dalla notizia delladi. Con il tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo un pò di tempo perre ed elaborare la perdita di nostro, che amavamo molto. I ricordi checondiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amatoa noi. Citerribilmente. Ti amiamo”.