Halloween si avvicina a grandi passi Giovedì 31 festa a Borgo Montone

(Di venerdì 18 ottobre 2024)si sta preparando anche quest’anno alla Notte di, in programma31. Il ricavato dell’incasso, a offerta libera (dalle 18), sarà devoluto in beneficenza come nel 2023; vietato l’uso di botti e fumogeni. In programma premi per le case con le illuminazioni più belle e non mancheranno attrazioni a sorpresa lungo le strade con effetti luci, fantasmi, la Bici del Terrore, la Bocca della verità, il Ragno dispettoso e molto altro. Il tema è ’Le statue e le mummie viventi’. Per i bambini pizza gratuita. Alle 19 ci si potrà divertire con Fabio Z., giocoliere, clown e acrobata, e con due spettacoli di magia; Lago Magic si esibirà alle 18.45 e alle 20. Possibilità di fare merenda con pizza, pane e nutella, patatine al gazebo. Le strade saranno chiuse alle 17.30 in entrata. Organizza il Comitato cittadino di