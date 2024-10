Agi.it - Gli ultimi sondaggi politici restano favorevoli alle forze di governo

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Dopo settimane delicate, ilMeloni può dire di aver portato a casa diversi risultati in pochi giorni: innanzitutto, il varo da parte del CdM della legge di Bilancio, che dovrà ora essere esaminata e approvata dal Parlamento; l'apertura dei centri per migranti in Albania, come da accordi stipulati con il premier Edi Rama lo scorso anno; e infine l'approvazione definitiva della legge con cui la gestazione per altri (la pratica del cosiddetto “utero in affitto”) è diventata reato universale nell'ordinamento italiano. Anche se su ciascuno di questi punti è verosimile vi siano opinioni anche molto discordanti tra gli italiani – oltre che tra le diversepolitiche, come è naturale – è indubbio che ci troviamo in una fase in cui la maggioranza di centrodestra sta dando segnali di forte vitalità o quantomeno di un forte attivismo.