Lookdavip.tgcom24.it - Gianmarco Tamberi fa un “salto” a New York… per la sfilata Giorgio Armani

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Parata di star a New York per la-evento di. L’iconico stilista ha deciso di presentare nella Grande Mela la sua collezione per la primavera-estate 2025. Sono tanti i famosi alla corte di ree non mancano gli italiani, tra cui uno sportivo molto legato al brand:. Il saltatore olimpico e la moglie Chiara Bontempi hanno condiviso con i follower le loro giornate in America. Lo show evento Due modelle in passerellamancava da New York dal 2013, l’ultima volta aveva presentato lo show One Night Only. Adesso è tornato negli Stati Uniti per l’inaugurazione di Madison Avenue, il building riprogettato dallo stilista in partnership con SL Green Realty Corp. e lo studio di architettura COOKFOX.