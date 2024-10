Modenatoday.it - Gestione dei fondi per la sicurezza idraulica, la Corte dei conti fa infuriare la Regione

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 2023 laEmilia-Romagna avrebbe affidato il lavori della ricostruzione post alluvione ad Aipo, ma non avrebbe un quadro “in tempo reale” della situazione e per il 2024 le risorse impegnate per la sistemazione della rete fluviale sarebbero “molto molto poche”.Critiche che arrivano