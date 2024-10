Gaza: ora per Israele è caccia al fratello di Sinwar. Libano: ucciso comandante Hezbollah (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Dopo la morte di Yahya Sinwar continua la lotta di Israele ai vertici di Hamas: è ora caccia al fratello del defunto capo carismatico, Mohammed Sinwar . Inoltre, un raid su una scuola adibita a rifugio a Jabalya, nel nord di Gaza, ha causato 28 vittime: l’obiettivo dell’Idf erano i presunti miliziani che operavano nell’edificio. Ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu assicura che, con l’assassinio di ieri, è cominciato “l’inizio della fine” del conflitto nella Striscia di Gaza. Difficile prevedere se tale visione ottimistica si riscontrerà nel concreto. In ogni caso, il fronte libanese resta ancora totalmente aperto: l’Idf ha rivendicato l’uccisione di Mohammed Hussein Ramal, comandante di Hezbollah nell’area di Taybeh, mediante un attacco aereo. Quotidiano.net - Gaza: ora per Israele è caccia al fratello di Sinwar. Libano: ucciso comandante Hezbollah Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Dopo la morte di Yahyacontinua la lotta diai vertici di Hamas: è oraaldel defunto capo carismatico, Mohammed. Inoltre, un raid su una scuola adibita a rifugio a Jabalya, nel nord di, ha causato 28 vittime: l’obiettivo dell’Idf erano i presunti miliziani che operavano nell’edificio. Ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu assicura che, con l’assassinio di ieri, è cominciato “l’inizio della fine” del conflitto nella Striscia di. Difficile prevedere se tale visione ottimistica si riscontrerà nel concreto. In ogni caso, il fronte libanese resta ancora totalmente aperto: l’Idf ha rivendicato l’uccisione di Mohammed Hussein Ramal,dinell’area di Taybeh, mediante un attacco aereo.

