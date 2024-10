Ilgiorno.it - Galbiate, grosso albero cade sulla strada

(Di venerdì 18 ottobre 2024)(Lecco), 18 ottobre 2024 - Le radici hanno ceduto di schianto e l'è crollato inprovinciale. Unpino marittimo nella notte è cadutoSp 60 a, nel tratto di via Lecco. A minare la stabilità è stata l'ennesima ondata di maltempo. La pianta, che cresceva in un giardino privato, ha anche divelto parte di una recinzione. Per rimuovere l'e ripristinare il passaggio sono stati mobilitati 12 vigili del fuoco, sia del comando provinciale di Lecco, sia del distaccamento di volontari di Valmadrera. Hanno lavorato sotto la pioggia, armati di motoseghe, per tagliare il pino pezzo a pezzo e rimuoverlo. Nel giro di qualche ora, la situazione è stata risolta e la viabilità ripristinata prima che cominciasse il traffico dell'ora di punta del mattino.