G20 Putin non va in Brasile Ucraina ha chiesto il suo arresto

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha fatto sapere che non prenderà parte al G20 di Rio de Janeiro che si terrà a metà novembre, spiegando che il suo arrivo "rovinerebbe" il vertice. "In pratica rovineremmo il lavoro del G20, perché?", ha detto, aggiungendo che "troveremo qualcun altro (in Russia) che presenterà degnamente