Viterbotoday.it - Francesca Pancrazi, è sua la migliore tesi in Scienze della vita

Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ail premio "Brigida Palelli" per ladi laurea magistrale in. Mercoledì 30 ottobre, alle 12 nell'aula 2 del dipartimento diecologiche e biologiche dell'UniversitàTuscia, la consegna del riconoscimento istituito in memoria