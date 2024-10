.com - Formula 1, Gp Austin: orari, programma e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo la pausa, tornano i motori. Mentre la MotoGp vola in Australia, la1 corre ad, negli Stati Uniti, con Max Verstappen che spera di mantenere il comando della classifica con la Red Bull e deve difendersi dagli attacchi della McLaren di Lando Norris. L’olandese, nella classifica piloti, è avanti di 52 punti, mentre in quella costruttori la McLaren ha superato la Red Bull e ora guida con 41 lunghezze di distacco. Il weekend diinizia venerdì 18 ottobre con le prove libere, inalle 19.30 ora italiana, seguite dalle qualifiche per la gara Sprint alle 23. Proprio la Sprint aprirà la giornata successi, bandiera a scacchi alle 20 , mentre alle 23.30 ci saranno le qualifiche per il Gp. Venerdì 18 ottobre Ore 19.30: prove libere 1 Ore 23.30: qualifiche Sprint Sabato 19 ottobre Ore 20.00: F1 Sprint Ore 24.