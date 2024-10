Festa del Cinema di Roma, Ilary Blasi scherza con i giornalisti e Michelle Hunziker sogna Brad Pitt (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilary Blasi scherza con i giornalisti: "Ma che te racconto?!". Mentre la collega e amica Michelle Hunziker avrebbe voluto recitare "in 'Vento di passione' con Brad Pitt. La recitazione è un sogno che ho da piccola". Le conduttrici tra gli ospiti dell’anteprima di ‘Fino alla fine’ di Gabriele Muccino, in anteprima alla Festa Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –con i: "Ma che te racconto?!". Mentre la collega e amicaavrebbe voluto recitare "in 'Vento di passione' con. La recitazione è un sogno che ho da piccola". Le conduttrici tra gli ospiti dell’anteprima di ‘Fino alla fine’ di Gabriele Muccino, in anteprima alla

È lei o non è lei : una Ilary Blasi tutta nuova alla Festa del Cinema di Roma 2024 (e tutti gli altri voti ai look) - Non è solo la presentatrice a sorprenderci nella sua nuova pelle. Anche Tony Effe ci stupisce (e anche lui positivamente) grazie a un insperato smoking. Terza serata della kermesse in onore di Gabriele Muccino e all'insegna della meraviglia. (Vanityfair.it)

Guido è ossessionato dal sesso fai da te - fino a quando non incontra la spaesata Giulia. Nel cast anche Ilary Blasi nei panni di sé stessa : è la fantasia sessuale del protagonista - Non ci sono scene di sesso tra i due, ma ben altro. L’amore e altre seghe mentali: la trama del film Guido (Giampaolo Morelli) ha 45 anni, vive da solo e lavora nel suo negozio di pesci. . Guido, ostile con il mondo, scrive una recensione di fuoco sul locale e Giulia viene licenziata in tronco. (Iodonna.it)