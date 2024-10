Sbircialanotizia.it - Festa del Cinema di Roma, Elisa Fuksas: “‘Marko Polo’ è il funerale al film che non ho potuto fare”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al centro una riflessione sul fallimento. La regista: "Oggi non è permesso perdere" Il fallimento come liberazione al centro del nuovodi'Marko Polo', in anteprima alla 19esima edizione delladeldi. Arriva dopo 'iSola' e 'Senza fine' quello che la regista e scrittrice definisce "ilal