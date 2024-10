Imiglioridififa.com - FC 25, Georginio Ruttner è la nuova SBC di Total Rush

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatrice americanaRutter uscita in data 18 ottobre 2024. Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo. Guida alla PromoTutti i giocatori della promoTeam 1 Tutti i giocatori della promoTeam 2 SBCRutterNumero sfide: 4 Premio: 1xe Rutter Non scambiab. Plus+: COC: Regista, Attaccante ombra ATT: Falso 9 Costo al momento dell'uscita: 154.000 Crediti circa Scadenza: 2 novembre 1 – Francia Premio: 1x Electrum Players Pack Francia: Min 1 gioc. Min. 1 ogg.