Favole di cioccolato storie per bambini e regali del buonumore

(Di venerdì 18 ottobre 2024) «Nel 2019 avevo appena aperto la mia boutique a Milano quando è arrivata la pandemia. Era stato un salto nel buio fare questo passo a Milano, con il mio nome non ancora conosciuto dal pubblico locale. Ero terrorizzata dal non riuscire a vendere il. Così cercai di sfruttare i social, comunicando via Facebook e Instagram che avevo diversi prodotti, un marchio artigianale dibelga e prezzi accessibili. A poco a poco iniziai ad avere qualche cliente e, grazie anche al passaparola, inizia un lavoro di comunicazione più strutturato per far conoscere il mio negozio». Così ci racconta la maître chocolatier Charlotte Dusart, mentre ammiriamo e commentiamo la nuova collezione invernale e natalizia del 2024.