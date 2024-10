Quotidiano.net - Faida delle Curve, fermato altro capo ultrà: "Tentò di uccidere un rivale cinque anni fa"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È arrivata a individuare i presunti responsabili di un tentato omicidio del 2019, in centro a Milano, l’inchiesta della procura che, con un maxi blitz ha portato a 19 arresti tra vertici e sodalimilanisti e interisti. Daniele Cataldo, ’vice’ del leader della Curva Sud Luca Lucci, è stato. È nel contesto di "uno scontro per il controllo della Curva Sud" del Milan e nella volontà di "supremazia" conquistata da Lucci, che sarebbe maturato l’agguato difa. Enzo Anghinelli, 51, pure luidella Sud e coinvolto in procedimenti di droga, centrato in faccia dagli spari di due uomini in scooter. Si salvò per miracolo, dopo essere finito in coma e dopo più interventi chirurgici. Intanto è stato ascoltato il calciatore dell’Inter, Hakan Calhanoglu, come testimone: "Nessuna pressione dai tifosi, la società vietava di avere contatti".