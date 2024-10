Frosinonetoday.it - Export, i dati di Frosinone: bene nel farmaceutico, scendono i mezzi di trasporto

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Buoni risultati per l’nella provincia dinel 2024 con i primi sei mesi dell’anno che hanno fatto registrare un +2%, trainato soprattutto dall’agricoltura e con il settoreche si conferma ai primi posti in Italia. Il quadro sulla situazione in Ciociaria è stato