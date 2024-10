Estrazione Superenalotto oggi 18 ottobre 2024: i numeri vincenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Estrazione Superenalotto oggi 18 ottobre 2024: i numeri vincenti ESTRAZIONI Superenalotto oggi – Questa sera, venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 20 va in scena l’Estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’Estrazione di oggi, 18 ottobre, è prevista alle ore 20. TPI segue l’Estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’Estrazione in diretta: Superenalotto – Estrazione di venerdì 18 ottobre 2024 Combinazione vincente:Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov. Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 18 ottobre 2024: i numeri vincenti Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)18: iESTRAZIONI– Questa sera, venerdì 18, alle ore 20 va in scena l’del. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’di, 18, è prevista alle ore 20. TPI segue l’(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito iestratti, l’in diretta:di venerdì 18Combinazione vincente:Numero Jolly: Superstar: (Idel concorso del Lotto,e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.

