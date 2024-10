Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori: si sta riprendendo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emma Bonino, la leader di Più Europa ed ex ministro degli Affari Esteri, ieri pomeriggio si è sentita male accusando delle difficoltà respiratorie. È quindi stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. Fonti del partito riferiscono che fortunatamente la 76enne “sta rispondendo bene alle terapie L'articolo Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori: si sta riprendendo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori: si sta riprendendo Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), la leader di Più Europa ed ex ministro degli Affari Esteri, ieri pomeriggio si è sentita male accusando delle difficoltàe. È quindi statanel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. Fonti del partito riferiscono che fortunatamente la 76enne “sta rispondendo bene alle terapie L'articoloper: si staproviene da Il Difforme.

