Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori: "È in terapia intensiva" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emma Bonino è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Santo Spirito di Roma a causa di problemi respiratori accusati nella giornata di ieri, 18 ottobre. Lo fa sapere +Europa, aggiungendo che sta rispondendo positivamente alle terapie e che le sue condizioni risultano in Europa.today.it - Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori: "È in terapia intensiva" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è statanel reparto didell'Ospedale Santo Spirito di Roma a causa diaccusati nella giornata di ieri, 18 ottobre. Lo fa sapere +Europa, aggiungendo che sta rispondendo positivamente alle terapie e che le sue condizioni risultano in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emma Bonino ricoverata in ospedale per problemi respiratori - Roma, 18 ottobre 2024 – Emma Bonino è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Santo Spirito di Roma da ieri pomeriggio per difficoltà respiratorie. Secondo quanto fa l'ufficio stampa di +Europa, interpellato dall'Ansa, la 76enne ex senatrice sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento. (Quotidiano.net)

Emma Bonino ricoverata d’urgenza a Roma : è in terapia intensiva all’Ospedale Santo Spirito - Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento. “Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”, ha spiegato l’ex ministra degli Esteri alla giornalista Francesca Fagnani. L'articolo Emma Bonino ricoverata d’urgenza a Roma: è in terapia intensiva all’Ospedale Santo Spirito sembra essere il primo su Secolo ... (Secoloditalia.it)

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva : “Problemi respiratori” - . Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento. È quanto fa sapere l’ufficio stampa di Più Europa interpellato dall’agenzia Ansa. Emma Bonino ha accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie per cui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. (Ilfattoquotidiano.it)