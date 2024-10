Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori. «Risponde bene alle terapie, è in miglioramento» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emma Bonino è stata ricoverata ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato nel pomeriggio difficoltà respiratorie. Sta Rispondendo Ilmessaggero.it - Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori. «Risponde bene alle terapie, è in miglioramento» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stataieri nel reparto didell'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato nel pomeriggio difficoltàe. Stando

Emma Bonino ricoverata per difficoltà respiratorie : in miglioramento dopo terapie - Questo evento è stato particolarmente preoccupante, considerando la sua storia clinica. Nel pomeriggio di ieri, Emma Bonino è stata ricoverata d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito di Roma a causa di difficoltà respiratorie. Dopo otto anni di cure, Bonino ha annunciato nel 2023 la sua guarigione, pur continuando a sottoporsi a controlli regolari. (Thesocialpost.it)

