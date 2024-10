Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emma Bonino ha accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie per cui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. L’ex ministra e senatrice Emma Bonino si trova ricoverata all’Ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato problemi respiratori. Bonino, 76 anni, è stata ricoverata nella giornata di giovedì nel reparto di terapia intensiva diretto dal professor Mario Bosco. Da quanto riferito dall’ufficio stampa di +Europa, Emma Bonino sta rispondendo bene alle terapie e la situazione nella giornata di oggi, venerdì 18 ottobre, sarebbe in netto miglioramento. L'articolo Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori proviene da Metropolitan Magazine. Metropolitanmagazine.it - Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha accusato ieri pomeriggio difficoltàe per cui è statanel reparto didell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. L’ex ministra e senatricesi trovaall’Ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato, 76 anni, è statanella giornata di giovedì nel reparto didiretto dal professor Mario Bosco. Da quanto riferito dall’ufficio stampa di +Europa,sta rispondendo bene alle terapie e la situazione nella giornata di oggi, venerdì 18 ottobre, sarebbe in netto miglioramento. L'articoloinperproviene da Metropolitan Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori. Oggi sta meglio - Emma Bonino ha accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie per cui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. È quanto fa sapere l'ufficio stampa di più Europa interpellato dall'ANSA. "Rivolgo a Emma Bonino, a nome mio e di tutta Azione,. (Gazzettadelsud.it)

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva - Bosco, dopo aver accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie. La leader di Più Europa, riferiscono fonti di partito, ''sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento''. —politicawebinfo@adnkronos. (Adnkronos) – Emma Bonino è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal prof. (Periodicodaily.com)

Emma Bonino ricoverata per difficoltà respiratorie : in miglioramento dopo terapie - Attualmente, è seguita dai medici del reparto di terapia intensiva, sotto la supervisione del professor Mario Bosco. . Nonostante l’episodio inizialmente preoccupante, Bonino sembra avviarsi verso un recupero stabile, dimostrando ancora una volta la sua forza d’animo. Questo evento è stato particolarmente preoccupante, considerando la sua storia clinica. (Thesocialpost.it)