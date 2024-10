Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva, +Europa: “È in netto miglioramento” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emma Bonino, ex ministra e senatrice, è stata ricoverata in terapia intensiva dopo aver avuto delle difficoltà respiratorie. Si trova all'ospedale Santo Spirito di Roma, e stando a quanto riportato dal suo partito +Europa sarebbe in "netto miglioramento". Fanpage.it - Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva, +Europa: “È in netto miglioramento” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), ex ministra e senatrice, è stataindopo aver avuto delle difficoltà respiratorie. Si trova all'ospedale Santo Spirito di Roma, e stando a quanto riportato dal suo partitosarebbe in "miglioramento".

